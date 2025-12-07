Tren de alta velocidad chino

China inauguró un tramo crucial de su red ferroviaria de alta velocidad, completando la conexión de pasajeros que une la capital regional de Nanning con Pingxiang, una ciudad fronteriza clave con Vietnam.

La medida busca un doble objetivo: impulsar el turismo transfronterizo y fortalecer significativamente la conectividad regional con el Sudeste Asiático.

El segmento de 81 kilómetros recién habilitado, entre Chongzuo y Pingxiang, en la región autónoma de la etnia zhuang de Guangxi, finaliza la vía férrea de alta velocidad Nanning-Pingxiang, que está diseñada para alcanzar velocidades de hasta 250 kilómetros por hora. El tramo anterior, Nanning a Chongzuo, ya había comenzado a operar en diciembre de 2022.

Con la ruta ya en operación completa, el tiempo total de viaje de pasajeros desde Nanning, capital de Guangxi, a la ciudad fronteriza de Pingxiang se reduce a tan solo 75 minutos.

La mayor eficiencia del trayecto ya está generando un impacto en el sector de servicios. Agencias de viajes locales han comenzado a ofrecer recorridos transfronterizos de fin de semana, anticipando una fuerte demanda de viajeros interesados en escapadas cortas al extranjero.

Expertos coinciden en que la plena operación de este corredor de alta velocidad no solo optimizará el flujo de personas, sino que también "fortalecerá la conectividad regional y apoyará aún más el desarrollo" del Área de Libre Comercio Asean.