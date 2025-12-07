21°
Palpalá

Demorado tras intento de robo

Tenía en su poder un documento de identidad que no le pertenecía.

Domingo, 07 de diciembre de 2025 00:00
SEDE POLICIAL | DONDE SE ENCUETRA ALOJADO EL PROTAGONISTA.

Un hombre de 31 años fue detenido por los efectivos, luego de intentar ingresar a robar en una vivienda del barrio San José de la ciudad de Palpalá.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la madrugada del viernes pasado en la intersección de las calles Purmamarca y Huacalera del mencionado sector barrial.

Los efectivos de la seccional 47º del barrio Paso de Jama de la ciudad siderúrgica se constituyeron en el lugar, tras el llamado de alerta y lograron dar con el hombre.

Una vez que los efectivos redujeron al sospechoso, cayeron en cuenta que tenía en su poder documentación que no le pertenecía y un bolso.

Una vez que el ayudante fiscal zonal del MPA tomó conocimiento del hecho, solicitó al Juzgado de Control la inmediata detención del protagonista, quien fue trasladado a la sede policial interviniente.

Minutos más tarde, los propietarios del inmueble se hicieron presentes en la Seccional, para realizar la denuncia.

 

