Cena Blanca 2025: por el temporal se pasa para mañana

Una lluvia torrencial que cayó sin pausa sobre la capital provincial provoco la suspención de la Cena Blaca que serealizará mañana.

Cerca de las 19 vomenzó a caer una torrencial lluvia que mantuvo en vilo a unas 4.000 familias cuyos hijos e hijas, los egresados del ciclo secundario 2025, debían protagonizar esta noche la tradicional Cena Blanca en el predio de Ciudad Cultural.

Desde horas tempranas de la tarde, padres, madres, hermanos, abuelos y amigos comenzaron a llegar al predio con la ilusión intacta de presenciar el desfile de los jóvenes vestidos de gala, en una de las noches más esperadas del calendario estudiantil.

Sin embargo, la intensidad de la lluvia obligó a gran parte de las familias a refugiarse bajo los techos del sector de comidas rápidas.

El clima no logró apagar del todo la emoción. Bajo paraguas, pilotos y con el sonido constante de la lluvia golpeando las estructuras metálicas, se mezclaron la ansiedad, la preocupación y la esperanza de que el temporal cesará para que los egresados pudieran finalmente realizar su ingreso al predio.

Hace unos minutos, la organización se comunicó con los colegio e informó que el evento se reprograma para mañana. Será en el mismo horario, a las 19 horas. En caso de lluvia, se suspende el desfile y se ingresará directamente a la carpa. La decisión de postergar la Cena Blanca responde a motivos bromatológicos relacionados con la correcta conservación de los alimentos que se servirán a los estudiantes.