COMUNICADO

Cena Blanca 2025: El comunicado del ENTE

El comunicado oficial del ENTE confirma que el evento se realiza el sábado 6 de diciembre

Viernes, 05 de diciembre de 2025 20:26

La organización decidió suspender el evento, minutos después, el Ente Autárquico Permanente difundió un comunicado en el que informó:

"Debido a las intensas lluvias y por razones de seguridad se suspende la Cena Blanca para el día de mañana sábado 6 de diciembre."

Y confirmó que "El cronograma será el mismo y en caso de lluvia los alumnos podrán acceder directamente a la carpa donde se realiza la cena a partir de las 20 hrs".

 "La seguridad de los alumnos y sus familias es la prioridad para los organizadores" expresó la organización.

Además, fuentes de la organización indicaron que la reprogramación también responde a criterios bromatológicos relacionados con la correcta conservación de los alimentos que serán servidos durante la cena.

Si bien la suspensión generó tristeza e incertidumbre entre los presentes, la medida responde al bienestar de los estudiantes frente a las condiciones climáticas adversas.

Mañana, con la misma ilusión y expectativas, miles de jóvenes volverán a Ciudad Cultural para vivir su noche soñada, confiando en que esta vez el clima acompañe.

