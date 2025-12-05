Cena Blanca: La lluvia mantiene en vilo a las familias que esperan en Ciudad Cultural

Una lluvia torrencial que cae sin pausa sobre la capital provincial mantiene en vilo a unas 4.000 familias cuyos hijos e hijas, los egresados del ciclo secundario 2025, debían protagonizar esta noche la tradicional Cena Blanca en el predio de Ciudad Cultural.

Desde horas tempranas de la tarde, padres, madres, hermanos, abuelos y amigos comenzaron a llegar al predio con la ilusión intacta de presenciar el desfile de los jóvenes vestidos de gala, en una de las noches más esperadas del calendario estudiantil.

Sin embargo, la intensidad de la lluvia obligó a gran parte de las familias a refugiarse bajo los techos del sector de comidas rápidas, donde permanecen a resguardo, atentos al cielo y a cualquier novedad oficial.

El clima no logró apagar del todo la emoción. Bajo paraguas, pilotos y con el sonido constante de la lluvia golpeando las estructuras metálicas, se mezclan la ansiedad, la preocupación y la esperanza de que el temporal cese para que los egresados puedan finalmente realizar su ingreso al predio.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si la actividad será suspendida o reprogramada, mientras las familias continúan aguardando, empapadas pero firmes, sosteniendo intacta la ilusión de que, pese al temporal, la noche de la Cena Blanca pueda hacerse realidad.