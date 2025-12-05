Rescate de las tradiciones

El 5° Encuentro cultural turístico binacional Argentina - Bolivia, logró una connotación muy importante porque se logró la atención de los gobiernos locales y provinciales de ambos países. A diferencia de otros años donde a las comunidades les demando un gran esfuerzo encaminarse al objetivo.

Para Paola Fuentes España técnica coordinadora del Corredor, "si bien el Encuentro sumó para consolidar el Corredor, es necesaria la conformación de comisiones multidisciplinarias e institucionales que definan las necesidades que se establecen en la zona a través de la afluencia turística", consideró.

Lo destacable que también posee el proyecto, es la cosmovisión andina que rescatan las comunidades de Chile, Bolivia y Argentina, "bajo esa visión observaremos que no siempre es necesario el papel preponderante de la autoridad, sino que cualquiera puede ser esencial a la institución que se representa", aclaró.

Además estuvieron participando Fernando Quispe, comunero de Cusi Cusi; Carlos Gutiérrez, presidente del Corredor en Bolivia; Candelaria Trejo, presidente del Corredor en Jujuy; Ernesto Quispe, alcalde de Esmoruco; Víctor Porro, alcalde de San Pablo de Lipez; Yolanda Cruz, secretaria de Pueblos Indígenas de la Provincia; y Daniel Bautista, presidente de la comunidad de Soniquera.

REFERENTES | PAOLA ESPAÑA, DANIEL BAUTISTA, GUMERCINDO CRUZ E IBER BERNA.

También asistieron Gumercindo Cruz, presidente de la Asociación comunitaria Tucuypaj allin; Nilda Zerda, de la comunidad de Santo Domingo; Santos Mamani, vocal municipal de Cusi Cusi; entre otros referentes del Corredor que hacen su aporte para el fortalecimiento del proyecto turístico tripartito.

De Mina Pirquitas sus artesanas ofrecieron sus tejidos; Sonia Coria, representó a la Comisión de Turismo local de Cusi Cusi, la Hostería Rincón de Cusi Cusi ofreció sus servicios, de Rodeo estuvieron Claudia y Soledad Gutiérrez, y Manuel Trejo, comisionado municipal de Cusi Cusi.

La Unidad educativa de Río Chilena, la comparsa Rompe corazones (de Santo Domingo, fotografía inferior), la Escuela 366 de Loma Blanca y las artesanas Eulogia y Alberta Mamani y Susana Flores de San Antonio de Lipez.