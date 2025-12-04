Más inclusión en Palpalá

Los alumnos y docentes del Centro de Día "Oscar López" que depende de la Municipalidad de Palpalá, recorrieron diferentes sectores de la ciudad con carteles y material informativo sobre concientización por la inclusión, en el marco de las actividades por el Día Internacional de las personas con discapacidad.

Cabe destacar la visita a la Escuela de Educación Técnica Nº 1 "General Savio", donde estudiantes y autoridades pudieron generar espacio de diálogo sobre la importancia del respeto, la empatía y la eliminación de barreras sociales. Más tarde, los alumnos se dirigieron al Municipio, donde invitaron a empleados y funcionarios a sumarse al lema "No a la discriminación". Con gestos sencillos, pero significativos, lograron abrir espacios de conversación que necesarios para avanzar hacia una comunidad cada vez más accesible, justa e igualitaria.

Durante 2025, la articulación entre instituciones dio frutos en diversas experiencias compartidas, como la participación del Centro de Día en la una carroza estudiantil y en talleres de danza, actividades que fortalecen valores como el respeto, la empatía y la solidaridad.

La directora del Centro, Josefina Antequera agradeció y destacó el apoyo de la Escuela Técnica: "Siempre nos han abierto muy amablemente las puertas de la escuela para realizar distintas actividades. Así que los chicos son muy bienvenidos siempre", expresó.

Por su parte, la directora de la EET Nº 1, Laura Landriel, subrayó el valor de esta iniciativa para la formación integral de los estudiantes: "Es muy importante que los alumnos puedan articular con los chicos, eso genera también un sentido de la no discriminación", afirmó. "Nuestros chicos se sienten bien cuando nos visitan los alumnos del Centro", concluyó, celebrando las experiencias compartidas que fortalecen una mirada inclusiva para el futuro.