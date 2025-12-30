Recuperaron bienes sustraídos de un camión

Efectivos recuperaron bienes materiales que habían sido sustraídos de un camión estacionado, en la ciudad de Libertador General San Martín.

El hecho se registró el pasado lunes alrededor de las 8.50 sobre un tramo de la ruta nacional N°34, de la ciudad ramaleña.

En esas circunstancias, un hombre sufrió la sustracción de un colchón y un ventilador que tenía en un camión. El damnificado alertó de manera inmediata a las autoridades y una comisión de efectivos de la Unidad Policial Ciclista de Acción Rápida se presentó en lugar.

Allí se interiorizaron de los pormenores y tras una serie de entrevistas con vecinos del sector, lograron establecer que lo sustraído estaría escondido en un domicilio.

Por tal motivo, se presentaron en el inmueble y el propietario del lugar les permitió el ingreso a los efectivos. Tras una inspección, hallaron el colchón en el baño y el ventilador, en su correspondiente caja, escondido bajo una cama.

El dueño de la casa desconoció el origen de los elementos, por lo que permitió el secuestro de los mismos e inculpó a su nieto, quien continúa prófugo.

La denuncia fue radicada en la Unidad Regional 4 y el damnificado recuperó sus bienes.