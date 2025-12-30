Gimnasia de Jujuy abre el juego de la Primera Nacional 2026

El partido marcará el inicio oficial del campeonato para el conjunto jujeño, que buscará comenzar el torneo con un resultado positivo ante su público.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy debutará en la Primera Nacional 2026 el próximo viernes 6 de febrero, a horas 21, en el estadio “23 de Agosto”. El equipo albiceleste recibirá a Ferrocarril Midland por la Zona B.

Por otra parte, la agenda de compromisos del “Lobo” prevé la posibilidad de que el elenco jujeño enfrente a Central Córdoba de Santiago del Estero el miércoles 11 de febrero, en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina.