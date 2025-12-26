20°
CUYAYA

Sustrajeron bienes de un vehículo y fueron detenidas

Fueron descubiertas infraganti e intentaron fugarse.

Viernes, 26 de diciembre de 2025 00:00
OPERATIVO | EFECTIVOS CONSTATARON LOS DAÑOS EN EL VEHÍCULO.

Tres mujeres fueron detenidas tras ser descubiertas infraganti mientras sustraían bienes de un vehículo.

Según fuentes consultadas por este medio, el episodio se registró días atrás alrededor de las 20.50 en sobre un tramo de la calle José de la Iglesia del barrio Cuyaya de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que una comisión de efectivos realizaba recorridos preventivas, cuando se percataron que tres mujeres sustraían bienes de un vehículo utilitario y que al percatarse de la presencia policial y salieron corriendo.

De inmediato inició una breve persecución que concluyó con las protagonistas reducidas y trasladadas a la Seccional 4°, donde una de las inculpadas poseía una maquina de cortar cabello que no supo justificar.

En tanto, el vehículo tenía la cerradura de una puerta violentada y el vidrio de una ventana roto.

Posteriormente se presentó el damnificado en la Seccional y radicó la correspondiente denuncia.

 

