Diversidad de coreografías y estilos en cierre de Achalay

ABRA PAMPA (Corresponsal).

Recientemente el polideportivo municipal se convirtió en escenario de un verdadero festival de danza y cultura. La Escuela de Danza "Achalay" realizó el cierre del ciclo lectivo 2025 con una muestra artística que deslumbró al público por su diversidad de coreografías y estilos.

La jornada comenzó a las 17.30 y se prolongó hasta las 22, con un público que acompañó cada presentación con entusiasmo. Entre las propuestas más destacadas se apreciaron las coreografías de los cuadros coyas, las mudanzas de zapateo, los cuadros de bombo y la actuación de los alumnos de la filial del instituto en Puesto del Marqués. A ello se sumaron otros ritmos que pusieron de relieve la riqueza de la danza tradicional y contemporánea.

LOS MÁS PEQUEÑOS DEL BALLET

La profesora Griselda Lamas, en diálogo con nuestro medio, agradeció profundamente a los padres por su acompañamiento permanente y la confianza depositada en su labor y en la de los nuevos instructores. Subrayó que este respaldo resulta esencial para seguir fortaleciendo la cultura y transmitir el valor de aprender las danzas argentinas.

Con entusiasmo, anunció que algunos alumnos de la institución participarán en el prestigioso Festival Mayor de Cosquín, una oportunidad que constituye un orgullo y un reconocimiento al esfuerzo y la dedicación de toda la comunidad educativa.

GRAN ACTUACIÓN | ACHALAY Y DANZA TRADICIONAL.

Asimismo, informó que ya se preparan para un nuevo desafío: ser parte de la celebración por los 50 años del Festival del Huancar, un acontecimiento que simboliza el crecimiento y la consolidación de la agrupación.

La escuela reúne a 40 bailarines, cuyas edades oscilan entre los 7 y los 35 años, reflejando una amplia diversidad generacional y un sólido compromiso con la danza en la comunidad. Asimismo, cuenta con 14 profesores titulados: algunos desarrollan su labor en Tres Cruces, otros en Puesto del Márquez y otras localidades, mientras que varios integran ballets de reconocida trayectoria en San Salvador de Jujuy.

DESTACADA INTERVENCIÓN | CUADRO DE BOMBOS.

Durante la velada se vivió un momento especial con la presentación artística de dos cuadros, ofrecidos para el deleite del público por los profesores que recientemente obtuvieron su título como instructores de danza en el Idaf. Este acontecimiento reafirmó la formación académica y profesional que la institución promueve e impulsa

Con este cierre, Achalay reafirma su lugar como referente cultural y artístico, proyectando su talento hacia escenarios mayores y manteniendo viva la tradición que los identifica.