Aspiran a fortalecer sistema de protección de derechos

El Poder Judicial jujeño fue sede recientemente de la reunión interinstitucional con la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (Relaf) y Unicef Argentina, denominada "Presentación y avances del Programa Familias Solidarias e identificación de resultados, logros y desafíos en el manejo de casos en sede judicial". El encuentro tuvo como objetivo fortalecer el sistema de protección integral de derechos de niños y adolescentes ante situaciones de privación del cuidado familiar.

De la actividad participaron los jueces de la Suprema Corte de Justicia Federico Otaola, Mariano Miranda, Lisandro Aguiar, Eduardo Uriondo y Gonzalo de la Colina; el procurador general del Ministerio Público de la Acusación, Alejandro Bosatti; la defensora general del Ministerio Público de la Defensa, Gabriela Burgos; la directora de la Red Latinoamericana de Acogida Familiar, Matilde Lunay; la oficial del Área de Protección y Acceso a la Justicia de Unicef Argentina, Magalí Lamfir, entre otros.

La jornada se inició con un mensaje de la directora de Relaf, Matilde Luna, quien destacó el trabajo articulado desarrollado junto a Unicef y las autoridades provinciales durante los últimos años. Al mismo tiempo celebró la participación activa de Poder Judicial, remarcando la responsabilidad compartida de todos los actores involucrados en la temática.

En ese sentido, expresó que "todos estamos aquí por una causa tan importante como es tratar de asegurar que cada niño, niña o adolescente de la provincia de Jujuy que esté en una circunstancia tan grave y compleja como la privación del cuidado familiar adecuado pueda tener una respuesta".

Sostuvo que el programa de acogimiento familiar constituye una herramienta clave dentro de un sistema integral de decisiones. "Un programa por sí solo no va a dar una respuesta adecuada si no funciona como una pieza de un sistema de decisiones que tiene en el centro la vida de un niño o de una niña", agregó.

En su exposición, la referente de Relaf remarcó además la importancia de que todos los actores involucrados conozcan en profundidad el funcionamiento del programa, su metodología y los roles que cumple cada institución, con el fin de garantizar intervenciones adecuadas y coordinadas.

Expresó que el encuentro permitió intercambiar aportes, realizar consultas y consolidar una comprensión común del programa para que se desarrolle y sea realmente una pieza importante dentro del sistema de protección de la provincia.

Por su parte, Federico Otaola dio la bienvenida a los visitantes y puso de relieve la importancia de la labor interdisciplinaria e interinstitucional. "Estas problemáticas deben ser abordadas de manera conjunta por todos los actores involucrados, porque el derecho tiene un contenido esencialmente humanitario", afirmó.

En su alocución, el magistrado recordó que la reforma constitucional de 1994 incorporó los tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño, y remarcó que el derecho está destinado a proteger a los sectores más vulnerables. "Ignorar esto es ignorar el derecho mismo. Por eso celebramos estas instancias de debate y trabajo conjunto en defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes", sostuvo.

Otaola mencionó que este tipo de jornadas fortalecen la calidad de las decisiones que se adoptan en casos complejos, al permitir el intercambio entre organismos y equipos especializados. En ese marco, expresó que las deliberaciones y aportes que se produzcan en el encuentro "van a enaltecer este trabajo" y "contribuirán a enriquecer la intervención de cada actor".

Posteriormente, los representantes y equipos de trabajo de las diferentes instituciones participantes del encuentro expusieron sobre el tratamiento que cada una de ellas lleva adelante para la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes ante situaciones de privación del cuidado familiar.

El cierre de la actividad estuvo a cargo de. Gabriela Burgos, quien agradeció a la Suprema Corte de Justicia por impulsar la convocatoria, como así también a Relaf, Unicef, a las instituciones y reparticiones públicas provinciales por el trabajo articulado realizado a lo largo del presente año. Al concluir instó a los presentes a continuar con el esfuerzo y compromiso en la protección de los niños y adolescentes que requieren asistencia por su situación de vulnerabilidad.