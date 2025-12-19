Ocho años de solidaridad

Acompañados por la banda de sikuris "San Jorge" en la procesión céntrica con la imagen del Niño Jesús en el día de la Inmaculada Concepción de María, se realizó la 8º edición de "Canto por un Niño en Navidad", proyecto artístico solidario creado por Ledna Biasquini.

Tras la bendición del párroco Manuel Alfaro en el atrio de la Catedral, caminaron hacia la "Casa Macedonio Graz" con las familias, jóvenes, niños y artistas que llegaron de Salta, Buenos Aires, Santa Fe y diferentes lugares de la provincia.

La iniciativa de carácter solidario, de autogestión, de servicio y compromiso en el trabajo constante en bien de la niñez y jóvenes en diferentes situaciones de salud y vulnerabilidad; incluyó la firma de las actas de quienes fueron beneficiados este año con las donaciones de la comunidad: Comedor "Nolasco" de Las Tipas (Palpalá), la banda de sikuris "San Jorge" y la Basílica San Francisco.

También se entregaron diplomas de reconocimiento a los medios de comunicación y la bendición final a los artistas y familias estuvo a cargo de fray Carlos Paz y colaboradores franciscanos.

Agradecimientos

La escritora, docente, cantautora y gestora cultural Ledna Biasquini agradeció "a las familias solidarias que forman parte fundamental del propósito, las mujeres solidarias y el hombre solidario (madres y padres de familias) quienes aceptaron caminar a mi lado desde su respectivo nombramiento nacional e internacional: Beatriz Pérez, Liliana Gutiérrez y Marcelo Vega. La integración familiar y participación de los hombres es un acto indispensable".

Asimismo expresó: "Mi agradecimiento a instituciones empresariales que este año se unieron a nuestra familia (Howard Johnson Plaza Jujuy), Le-Kar Producciones Imprenta Gladys Torrejón, El Tribuno de Jujuy. El doctor Graziano Perruccio desde Buenos Aires (Bahía Blanca) también escritor vinculado a cómo sobrellevar la vida en tiempos de crisis; al Ballet 'Amanecer Salteño', Lourdes y Pablo; junto a Yolanda Espinosa en voz; y a la artista plástica Ivana Ortega".

Finalmente Ledna indicó que "a los artistas de mi querida provincia de Jujuy llegue mi gratitud inmensa: Federación Folclórica Artesano, Academia Danzas Árabes Maktub, Títeres & Más, Juliana García y el reconocido folclorista jujeño César Mur".

Novena al Niño Dios

Desde el lunes 15 las parroquias y capillas vienen rezando la novena al Niño Dios. En San Pedro y San Pablo (Almirante Brown y Zegada) se realiza a las 19, hoy piden llevar la foto de la familia, mañana imágenes de pesebres, el 21 enseñarán villancicos, el 22 adoraciones y danzas y el 23 imágenes de los Reyes Magos para bendecir.

En la capilla Sagrados Corazones de Alto Comedero hoy, a las 20.30, reflexionarán sobre los pastores; mañana a las 20.30 sobre los ángeles y se cerrará el año del Ballet Sagrados Corazones; el 21 -a las 20- sobre los Reyes; el 22 -a las 19- en la plaza de Calsina y el 23 -a las 19- en la capilla habrá película. En San Francisco Solano hoy será la 3º Navidad Party Music, a las 19, con villancicos, pesebre viviente y adoración.

La parroquia Virgen de Lourdes convoca desde las 19.30, al igual que la parroquia Santa Teresita que recorre los domicilios de los fieles y en la parroquia San Pedro de Río Negro. En todos los casos después es la santa misa.