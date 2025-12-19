Funcionarios de Turismo de región Puna en el Coprotur

En la reunión del Consejo Provincial de Turismo - Región Puna realizada ayer en el Cabildo de Jujuy, los flamantes secretarios y directores de Turismo de diferentes comunas se presentaron ante las autoridades provinciales para comenzar a trabajar de manera coordinada.

Así lo hicieron Joel Flores (El Moreno); Soledad Carrillo (Santa Catalina); Rosana Lamas (Susques); Sonia Coria (Cusi Cusi) y Erika Vera (Yavi), quienes asumieron en sus funciones con la nueva gestión en cada comuna.

Durante el encuentro plantearon al ministro de Cultura y Turismo de la Provincia, Federico Posadas una serie de pedidos a la vez que hicieron propuestas para fortalecer la actividad en sus poblados.

"Trabajaremos activamente para que lleguen más turistas a nuestro pueblo no sólo en las vacaciones, sino a lo largo del año; allá tenemos lugares muy lindos para que conozcan, además de la exquisita gastronomía, la cultura y la tradición", señaló Flores.

Coria apuntó que se potenciará el Corredor ecoturístico altoandino hito 5 y 6 con las comunidades de la región, y desde el municipio "continuaremos hacia adelante promocionando el pueblo que desde los últimos tiempos es muy visitado".

Con Provincia "hemos acordado las pautas cómo trabajar en adelante y prepararnos para la temporada de verano que está próxima a comenzar. En Yavi tenemos previstas olimpiadas, el Festival veraniego, ferias, noches de folclore y la historia del pueblo", agregó Vera.

Carrillo priorizó el inicio de las Jornadas de sol y luna después de las fiestas de fin de año, y la celebración del carnaval que moviliza a todos los distritos de la jurisdicción municipal, además de otras iniciativas que reunirá a las familias de las diferentes comunidades.

Por último, Lamas ponderó la habilitación del Centro de Observación Astronómica de Susques, por lo que la comuna profundizó el trabajo con el turismo astronómico y el turismo religioso. Para la temporada que se avecina "las expectativas son bastante buenas, estamos confiados que con el astroturismo impulsaremos otras acciones".

Además de los funcionarios municipales citados concurrieron al encuentro los comisionados municipales de Susques, Eladio Vásquez; de Yavi, Luis Condorí; y de Catua, Vanesa Soriano; el vocal municipal de Coranzulí, Hugo Prieto; además del secretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad de La Quiaca, Dante Dodi, entre otros funcionarios del interior.

La cita fue únicamente para los municipios y comunas declarados Turísticos de la región: Abra Pampa, Barrancas, Catua, Cusi Cusi, El Moreno, La Quiaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi.

El martes pasado en Purmamarca se reunió la región Quebrada, en El Carmen fue Valles y en Libertador General San Martin se reunió las Yungas abordando cuestiones de su interés.