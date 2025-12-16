Avanzan con nuevos diseños curriculares

El Instituto Nacional de Educación Tecnológica (Inet) otorgó la no objeción a las propuestas de nuevos diseños curriculares de Educación Técnico Profesional para la formación de jóvenes y adultos en turno nocturno, correspondientes a las especialidades de Maestro Mayor de Obra (Construcciones) y Electromecánica.

Este avance da respuesta a la necesidad de actualización de planes de estudio históricos implementados en las Escuelas Técnicas N° 1 "General Savio" de Palpalá y N° 1 "Escolástico Zegada" de San Salvador de Jujuy.

La propuesta fue elaborada de manera articulada por las Direcciones de Educación Secundaria, Técnico Profesional y de Planeamiento Educativo, junto a los equipos directivos y docentes de ambas escuelas técnicas, y con el acompañamiento del equipo pedagógico del Inet.

La no objeción fue confirmada por el director nacional de Educación Técnico Profesional, Gustavo Peltzer, quien afirmó que los diseños curriculares presentados cumplen con los parámetros establecidos por el Consejo Federal de Educación en cuanto a contenidos y carga horaria. El Inet destacó además que son pertinentes desde el punto de vista técnico y sólidos desde lo pedagógico, asegurando los estándares nacionales requeridos para la obtención de la Validez Nacional de los títulos.

El Ministerio de Educación avanzará con una serie de acciones prioritarias, entre ellas la planificación del ciclo lectivo 2026/2027 bajo los nuevos diseños curriculares, el inicio del trámite para la obtención de la resolución de validez nacional, el diseño de estrategias de acreditación de saberes y movilidad para estudiantes, y la capacitación pedagógica y técnica de los equipos docentes para una adecuada implementación de las nuevas propuestas. De este modo, la provincia de Jujuy busca reafirma su compromiso con una Educación Técnico Profesional inclusiva, de calidad y con proyección nacional.