Después de veinte años los hermanos Pevensie se volvieron a reunir

A dos décadas del estreno de "Las Crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero", uno de los filmes más representativos de la fantasía moderna, los actores que dieron vida a los hermanos Pevensie sorprendieron al público al reunirse nuevamente para celebrar este aniversario histórico.

William Moseley (Peter), Anna Popplewell (Susan), Skandar Keynes (Edmund) y Georgie Henley (Lucy) aparecieron juntos después de 20 años, acompañados por el director Andrew Adamson. Las imágenes del reencuentro fueron compartidas a través de redes sociales, donde rápidamente se hicieron virales y encendieron la nostalgia de millones de fans alrededor del mundo.

Estrenada en 2005, la película se convirtió en un fenómeno global gracias a su narrativa visual, su sensibilidad al adaptar la obra literaria y la química natural de sus protagonistas, quienes entonces apenas daban sus primeros pasos en la industria cinematográfica.

Durante esta reunión, los actores compartieron anécdotas inéditas del rodaje que dejaron ver la complicidad que siempre los caracterizó.

Georgie Henley recordó entre risas cómo el equipo de producción debía ingeniárselas para ocultar sus cambios físicos entre escenas.

Skandar Keynes confesó que, en aquel momento, nunca imaginó que la saga tendría un impacto cultural tan profundo.

Anna Popplewell habló del fuerte vínculo que se formó entre ellos durante los meses de grabación, describiéndolo como “una familia que Narnia nos regaló”.

Por su parte, William Moseley comentó lo significativo que fue volver a revivir aquella etapa, reconociendo que interpretar a Peter Pevensie marcó su carrera y su vida personal.

El director Andrew Adamson también compartió su sentir, mencionando que trabajar con los jóvenes actores fue una experiencia que lo transformó como creador.

“Ellos no solo interpretaron a los Pevensie; dieron alma a Narnia”, señaló, recordando la enorme responsabilidad que implicaba adaptar una obra tan querida por los lectores.