Judiciales marcharon ayer para exigir el pago del bono

La Asociación Judicial de la Provincia de Jujuy realizó ayer una movilización por el centro de San Salvador de Jujuy para exigir al Gobierno provincial el pago del bono de fin de año, del cual -según denunció- fueron excluidos de manera "arbitraria e injustificada". La columna de trabajadores partió desde la zona de los juzgados Civiles y Comerciales, avanzó por las calles céntricas, pasó frente a Casa de Gobierno y concluyó en el edificio de Tribunales.

El secretario general del sindicato, Freddy Berdeja, explicó en diálogo con El Tribuno de Jujuy que la protesta se definió en una asamblea general extraordinaria convocada en los juzgados ubicados en Independencia esquina La Madrid. "El gobierno, de forma arbitraria y excluyente, nos ha sacado del cronograma del bono de fin de año. Nos parece inadmisible la actitud, por eso marchamos desde Casa de Gobierno hasta el edificio central", expresó.

Durante la jornada, los referentes del gremio fueron recibidos por miembros de la Corte Suprema de Justicia, quienes manifestaron su acompañamiento al reclamo de los trabajadores. Berdeja adelantó que aguardarán hasta el lunes una instancia de negociación con funcionarios provinciales. En caso de no obtener respuestas, el martes se convocará a todo el sistema judicial -incluidos el MPA, MPD y el Poder Judicial- para profundizar las medidas de fuerza. "Pasamos a un cuarto intermedio hasta el martes. Esta vez estarán todos los sectores. No sabemos el motivo concreto de esta exclusión y nos cuesta entender la decisión", afirmó.

FREDDY BERDEJA

El dirigente remarcó que la situación económica agrava el malestar del sector. "En los últimos años no estamos percibiendo el bono, pero la situación que se vive a nivel nacional es crítica. La supuesta inflación del 2,5% es totalmente irreal. Hay una pérdida brutal del poder adquisitivo: el 80% de los compañeros está por debajo de la línea de pobreza. Con esa realidad, es muy injusto que nos excluyan", agregó.

Asimismo, denunció que el Gobierno provincial no aplicó incrementos salariales acordes a la inflación y que las negociaciones paritarias estuvieron ausentes durante enero y febrero, lo que profundizó el deterioro salarial desde comienzos de año. "Lo que pedimos es el mismo monto del bono que anunció el Gobierno para el resto de los estatales. No estamos pidiendo privilegios, solo igualdad con los compañeros que, con total justicia, lo van a percibir", sostuvo.

Berdeja destacó también el respaldo obtenido en la medida. "El apoyo fue contundente. Solo estaban convocados los compañeros de Civil y Comercial, y salió el 90% del sector. Esto crecerá aún más cuando llamemos a asamblea a todo el sistema judicial", señaló.

El sindicato insistirá en las próximas jornadas con instancias de diálogo. De no haber respuestas, confirmaron que el martes habrá una asamblea en el patio de Tribunales. Los trabajadores ingresarán a sus lugares de trabajo para registrar asistencia y luego se concentrarán para definir los pasos a seguir.