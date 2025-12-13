Tomás Lipán en la Feria GustAR

El folclorista jujeño Tomás Lipán será protagonista de la última edición de la Feria GustAR, prevista para mañana desde las 14 en el Palacio Libertad - Centro Cultural "Domingo Sarmiento" en la ciudad de Buenos Aires.

La convocatoria de cierre reunirá a productores de varias provincias, los visitantes podrán degustar y adquirir especialidades típicas para las fiestas, como pan dulce, sidras, turrones y postres con frutos secos, entre otros clásicos.

La jornada también contará con un espacio de lectura a cargo de la Biblioteca Móvil de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) y con música en vivo de destacadas orquestas y DJs.

El cierre estará a cargo de Zamba Quipildor, quien interpretará la Misa Criolla, acompañado por sus músicos y prestigiosos artistas invitados: el Chaqueño Palavecino, Jairo, Sandra Mihanovich, Carlos Di Fulvio, las Hermanas Vera y Adelina Villanueva.

GustAR es un programa impulsado por las secretarías nacionales de Turismo y Ambiente; Agricultura, Ganadería y Pesca; y Cultura.

Busca promover y poner en valor el patrimonio gastronómico de cada región con el fortalecimiento de los sistemas alimentarios locales, reconociendo sus tradiciones, innovaciones y su impacto en la actividad turística.

La de mañana será una de las últimas presentaciones que el folclorista purmamarqueño efectuará en la Caba convocado por el productor del espectáculo "Nino" Fuentes. Lipán además de acompañar a Quipildor en la "misa Criolla", interpretará dos canciones de su amplio repertorio popular relacionados con Jujuy en su letra.