Hoy habrá Feria Autogestiva

Durante este fin de semana se prevé desarrollar una edición de la "Feria Autogestiva Jujuy", un espacio que desde 2017 reúne a emprendedores, productores, artesanos y diseñadores de toda la provincia. En esta edición, la feria se realizará hoy de 10 a 22, y continuará mañana con diversas actividades artísticas.

Nacida como una iniciativa colaborativa, la feria tiene como objetivo acercar al público una amplia diversidad de propuestas locales, al mismo tiempo que ofrece un ambiente familiar con actividades paralelas para todas las edades.

La cita hoy será a partir de las 10 en Paraíso Club de la Asociación Boliviana, ubicado en Florida 23 de barrio San Martín con entrada libre y gratuita.

El encuentro ofrecerá más de 80 emprendimientos que van desde panadería artesanal, indumentaria, accesorios, marroquinería y juguetes, hasta cosmética natural, cerámica, artesanías, decoración, plantas, pintura, tejidos, libros, alimentos y muebles.

El espacio se complementará con diferentes sectores temáticos y actividades culturales pensadas para toda la comunidad.

Algunas de las actividades destacadas de la feria serán el espacio para infancias, sector gastronómico, teatro con las obras "Risas y Caramelos" y "Cocó Cocorcococó", también habrá muestras artísticas "Allure Tribal Dance" y "Escuela de Formación Artística Jujuy", talleres de Yoga Neith y pintura con Marcos Jurado.

Además, habrá música en vivo con los artistas Loko Franco, Nico Cazón, Wara Calpanchay y Dani García, entre otras propuestas culturales y recreativas a lo largo de la jornada.

Domingo con música

Como cierre del fin de semana, mañana desde las 17, se desarrollará el Festival de la Feria Autogestiva, también en Paraíso Club. La grilla artística contará con la participación de Alika, Bruno Arias y El Hambre del Pez, La Yugular, Skalarrastra, Moni Pantoja, Melodía Rebelde, Nicolino Steppa y proyectos locales como "Nico está perdido con Enzo en el desastre". Las anticipadas pueden adquirirse en Fixion (Belgrano 616) y a través de Passline.

Con diseño visual de Nico Perdido y Disaster Productora Visual, la Feria Autogestiva apunta a avanzar en su identidad como un movimiento cultural y comunitario que promueve la economía creativa y la autogestión, ofreciendo un espacio de encuentro que fortalece el vínculo entre feriantes, artistas y público.