Una noche inolvidable para los estudiantes de Abra Pampa

CORRESPONSAL (ABRA PAMPA)

La cita comenzó puntualmente a las 19:00 en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, donde se celebró la misa de acción de gracias. En un ambiente de recogimiento y esperanza, los jóvenes dieron inicio a una velada que pronto se transformaría en fiesta.

Al salir del templo, la plaza principal se convirtió en pasarela. Entre aplausos de familiares y vecinos, los estudiantes desfilaron mostrando diseños, colores y sonrisas que reflejaban la alegría de la ocasión. Luego, curso por curso, llegó el esperado vals: cada alumno compartió ese instante único con su padre, madre o familiar elegido, en una danza que simbolizó unión, gratitud y despedida.

La emoción continuó con una sesión de fotos en tres espacios especialmente ornamentados y decorados para la ocasión. Cada detalle fue pensado para que las imágenes quedaran como recuerdo eterno de una noche irrepetible.

Finalmente, el Polideportivo Municipal abrió sus puertas para la tradicional cena. Allí, entre risas, abrazos y miradas cómplices, los jóvenes celebraron el cierre de una etapa y el inicio de nuevos caminos.

La jornada fue, sin dudas, un mosaico de emociones: alegría, nostalgia y orgullo se entrelazaron en una noche que quedará grabada en la memoria de Abra Pampa y de cada estudiante que ayer se despidió de su secundaria.