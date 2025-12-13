Justin Bieber volvió al lugar donde grabó el video de “Baby”

Justin Bieber sorprendió al mundo en 2010 con la canción “Baby” junto al rapero norteamericano Ludacris. Formó parte de su segundo álbum de estudio, My World 2.0. Fue escrita por Christopher “Tricky” Stewart y Terius “The-Dream” Nash, quienes ya habían trabajado con Bieber en el tema “One Time”. El video del tema es uno de los más vistos de la historia de YouTube.

“Fui a donde grabé el videoclip de ‘Baby’”, escribió el artista de 31 años en la publicación. Bieber aparece acompañado por amigos y colaboradores como Eddie Benjamin, Oranj Goodman, Gabriel Jacoby y Kyle Massey.