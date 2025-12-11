Cantata y procesión a la Virgen de Guadalupe

Los devotos jujeños de la Virgen de Guadalupe ultiman detalles para la fiesta patronal de mañana.

En la capilla ubicada en la esquina de Islas Orcadas y padre Schoenfeld en barrio Norte hoy concluirá la novena con el rezo del Santo Rosario a las 19 y a las 20 la misa que oficiará el padre Alberto Guari. Están invitados la Comunidad del Pesebre "Virgen de Guadalupe" y personal de Salud.

Mañana la procesión recorrerá desde las 18 las calles Schoenfeld, Bariloche, barrio Los Ingenieros y prolongación Schoenfeld. En tanto que la misa a las 19 será presidida por el obispo Daniel Fernández.

Por último compartirán la cantata de la patrona de barrio Norte en la Escuela Nº 430 "Padre Jerónimo Schonfeld" con la conducción de Marcelo Mur y la presentación de La Super Band, Renacer Carpero, Los Salamanqueros, Angel Puca, Laura Gallardo, Alejandro Martínez, Ariel Castillo, Los Mariachis de Guadalupe, China Rigoberta, grupo La Cosecha, Ballet "Raíces de mi Tierra" y Estudio de Danzas "Encuentros". Agradecieron a todos su generosa participación.

Mientras que hoy en la parroquia Sagrada Familia de Nazareth a las 18 concluye la novena y a las 18.30 la misa. Mañana los festejos.

Santuario ermita

En Calilegua el santuario ermita a la Virgen de Guadalupe en la ruta 83 kilómetro 5 celebra 21 años de existencia y con el aporte de los peregrinos mañana se presentará el Cristo Crucificado tallado por José Pérez.

Toda la jornada se impartirán bendiciones y habrá confesiones. La misa de las 7 será oficiada por el padre René Oño, a las 9 por el obispo de Orán (Salta) Luis Scozzina, a las 11 por los padres Jorge García y Héctor Martínez, a las 17 por el padre Gustavo Leiva y a las 19 por el padre Marcelo Ocampo.

Dentro del año jubilar, los peregrinos que lleguen a su "Tepeyac de las Yungas" pueden recibir la indulgencia plenaria para sí mismos o un ser querido ya fallecido.

Además mañana se cumplen 25 años de la culminación de la Peregrinación Continental donde un grupo de sacerdotes y muchísimos fieles caminaron desde 1992 de la Basílica de Guadalupe en México hasta la Basílica de Luján en Argentina con las imágenes de la Virgen de Guadalupe y el Cristo Negro de Esquipulas. Fueron 8 años para recorrer 19 países con los padres Fernando Ortiz, Raúl Canali, Alejandro Pezet, Gustavo Gallino, Raúl Gabrieli, Eduardo Grahan y Marcelo "Cacho" Gallino.

En barrio Carolina (Palpalá) hoy a las 19 monseñor Daniel Fernández oficiará la misa en la capilla y mañana la procesión a las 18 y misa central a las 19.30.

En el barrio Usina de Tilcara mañana procesión a las 18, a las 19.30 misa en la gruta y a las 20.30 cena comunitaria.