Subió el pollo y las frutas, con altos precios

Transcurrida la primera semana de diciembre, hubo un leve incremento en el precio del pollo, que es uno de los alimentos básicos de la mesa navideña junto con verduras y frutas. Esta carne registró una pequeña suba en su valor al pasar de $4.000 a $4.100 el kilo en una avícola. En algunas verduras bajó el precio, pero los más altos son los de las frutas.

Aunque los aumentos se venían acumulando desde el mes anterior, recién ahora impactaron en el bolsillo del consumidor final y ahora este producto de consumo masivo y diario pasó de $4.000 a $4.100 el kilo. Sin embargo, ante la cercanía de las fiestas, las avícolas amplían su oferta más allá de los cortes tradicionales. Ahora incluye arrollados, brochetas y, en los próximos días, incorporarán pollos rellenos, aunque aún sin precio definido.

Los tradicionales arrollados, que se preparan y están listos para hervir u hornear, pesan desde 800 gramos y se presentan en dos variantes, los clásicos con rellenos como aceitunas, choclo, jamón y queso, o caprese se venden a 13.500 el kilo, mientras que las versiones especiales, con rellenos que incluyen champiñón, ananá, roquefort o rúcula, alcanzan los 16.500 el kilo. "Los arrollados vienen ya preparados listos para hacerlos hervir o meterlos al horno. Ya vienen todos con gran variedad de rellenos", explicó Marta López, empleada.

Para quienes prefieren opciones más económicas, hay promociones en patas: al comprar tres kilos o más, el precio se reduce a $4.500 el kilo. También se ofrecen brochetas en bandejas de 400 gramos y chorizo de pollo a $9.000 el kilo. Además, un combo navideño incluye un kilo de milanesas de pollo, un kilo de hamburguesas clásicas de pollo, un kilo de patitas o bocaditos y una bolsa de papas fritas tipo carita o smile, todo por $33.000.

En cuanto a la carne vacuna, los precios varían según la zona y el corte. Frente al Mercado de Concentración, una carnicería ofrece asado surtido a $12.000, costeletas a $13.000, corte americano a $16.500, vacío a $17.000, chorizo a $8.000, morcilla a $9.000, matambre y lomo a $18.000, pulpa a $19.000, bola de lomo a $15.000, picana a $15.000, paleta a $14.000, sobaco a $12.500 y carne molida a $10.000.

También se comercializan butifarras a $15.000, pollos enteros a $4.300 el kilo, carne de pollo a $8.000 y milanesas de carne a $12.500. En tanto, la carne de cerdo se ofrece con costeleta a $7.500, chorizo a $12.000 y pierna o paleta a $5.500 el kilo. En el barrio Sargento Cabral, otra carnicería ubica sus cortes blandos entre $14.000 y $17.000, mientras que el asado, la palomita y el asado de carnicero se venden a $17.000 el kilo.

Desde la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca de Pozuelos (Codepo) se informó que se estará comercializando carne de cordero y llama en diferentes fechas. En Perico, la Municipalidad convocó a visitar el stand de Codepo el 22 de diciembre en el cruce de las calles Bolivia y Líbano, de 9 a 14, donde se podrá adquirir tanto carne de cordero y llama fresca y de calidad, directamente desde el productor.

Mientras, en San Salvador de Jujuy la Expo Jujuy Productiva Edición 2025 abrirá el 19 y 20 de diciembre, en la Carpa Principal de la Ciudad Cultural, de 9 a 21. Con más de 200 emprendedores, artesanos y productores de las cuatro regiones de la provincia, incluye un patio de comidas donde se podrán degustar y comprar carnes locales, entre otros productos típicos, habrá shows en vivo y gran variedad de artesanías.

Las verduras estables

Las verduras, imprescindibles en cualquier menú navideño, también reflejan variaciones en el Mercado de Concentración y Abasto de avenida Almirante Brown. La palta, por ejemplo, subió de $6.000 a $7.000 el kilo en apenas dos semanas. En cambio, el pimiento morrón bajó considerablemente ya que hace poco el rojo llegaba a $3.000, ahora se consigue a $1.000, mientras que el verde bajó a $800. Otros precios destacados incluyen cebolla blanca a $600, tomate redondo a $1.500, zapallito a $1.000, tomate cherry, angolita, ají dulce, berenjena y batata, todos a $1.000 el kilo. La cebolla morada cuesta $1.000 cada dos kilos, la papa $1.000 cada tres kilos, y la zanahoria a $1.000 por kilo y medio. El coreanito también se vende a $1.000 por kilo y medio.

Las frutas, las más caras

En el rubro frutas, los valores son generalmente más elevados en el Mercado de Abasto, llegando en algunos casos a triplicar los de las hortalizas.

La pera, con un aumento significativo, se posiciona en $3.500 el kilo. La banana se ofrece a $3.500 el kilo o la docena, según el comercio; el mango oscila entre $1.000 y $2.000, mientras que la manzana ya sea roja, verde o amarilla cuesta entre $3.000 y $3.500. El durazno y la ciruela se venden a $3.000 y $2.500,respectivamente, el melón entero a $4.000 y los trozos sueltos a $1.000. El pelón también ronda los $4.000, la nuez alcanza los $8.000 y la uva se consigue a $2.000. Las cerezas, las más caras del listado, $10.000 el kilo.

Finalmente, otro alimento clave son los huevos, el maple de blancos a $4.500, mientras que el de color llega a $5.000.