El Merendero "A Pulmón" necesita la ayuda de todos

Casi todos los días ocho mamás y vecinas del asentamiento 16 de Mayo del barrio Malvinas, se reúnen para realizar la merienda a más 200 personas, entre ellos niños y abuelos en el Merendero "A Pulmón". Es por ello que en esta temporada de fiestas y emotividad, apelan a la solidaridad de la comunidad para realizar una cena de fin de año, además solicitan padrinos de cartas a Papá Noel para los regalos de los más pequeños.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Delia Vargas, referente del Merendero "A Pulmón" comentó acerca de la ardua tarea que realzan. Explicó que comenzaron atendiendo a 30 niños con un grupo de madres voluntarias, pero que la demanda se multiplicó con el tiempo. Actualmente, brindan merienda los lunes, martes, miércoles y viernes, mientras que los jueves preparan almuerzo en función de los insumos que logran reunir.

PREPARANDO LA CENA DE NAVIDAD

Asimismo, manifestó que en esta ocasión, en el marco de las celebraciones de fin de año, lanzaron la campaña para apadrinar un "regalito", mediante la cual quienes deseen colaborar pueden escoger una de las cartas que los niños escriben para Papá Noel y convertirse en madrinas o padrinos que cumplan ese deseo. Además, este sábado 13 realizarán un evento solidario de 16 a 18, con música y actividades, con el fin de recaudar mercadería, ropa, calzado, muebles, entre otros.

PADRINOS | ENTREGA DE OBSEQUIO EN LA VÍSPERA DE LA NAVIDAD PASADA.

Por otra parte, el merendero prepara también como ya es tradición la cena de Navidad, que se realizará el 23 de diciembre, destinada a las familias que asisten día a día. Para poder hacer posible el evento solicitan la ayuda de la comunidad, necesitan seis cajas de pollo y siete bolsas de papa, ingredientes necesarios para elaborar pollo a la mostaza con papas fritas. "Si sobra y llega alguien en situación de calle, también se le brinda comida. Siempre lo hacemos", señaló Vargas.

Los interesados que deseen colaborar pueden comunicarse al 3885018949, o a través de las redes sociales oficiales: Merendero a Pulmón Jujuy (en Facebook e Instagram). El merendero también puede encontrarse en Google Maps bajo su mismo nombre.Merendero "A Pulmón" está ubicado sobre calle Puerto Argentino entre Chaile y Torres, en el asentamiento 16 de Mayo.

SOLIDARIDAD | VARIAS PERSONAS COLABORARON PARA EL MENÚ NAVIDEÑO.

Vargas también remarcó la importancia de la difusión para continuar sosteniendo el espacio: "Muchas personas se enteran de nuestra existencia gracias a una nota o una publicación, y eso se transforma en ayuda concreta. No solo recibimos alimentos, también pudimos construir nuestro espacio y acompañar a familias con necesidades básicas gracias a la generosidad de toda la comunidad", concluyó.

Cabe destacar que la ardua tarea que realiza este grupo de madres, alcanza a más de 170 niños y más de 20 abuelos. Por eso apelan a la colaboración y solidaridad de toda la comunidad, por que todos podemos ser parte de este gran trabajo colectivo en beneficio de muchos.

Proyecto solidario basado en el amor

Merendero "A Pulmón", es un proyecto solidario que nació un 22 de marzo de 2017. Al ver la gran necesidad en el asentamiento 16 de Mayo, tres madres comenzaron brindándole la merienda a 30 niños, pero hoy en día concurren más de 170 pequeños, con sus familiares y algunos abuelos que buscan un lugar donde sentirse cómodos y acompañados.

Este merendero es a puro pulmón, tal como lo indica su nombre, se sostiene gracias a, actualmente, ocho madres, una de ella es Delia Vargas, su encargada y a un montón de corazones solidarios que donan y ayudan a que cada día haya una merienda para cada persona que concurre al lugar.

Su espacio físico está ubicado en el barrio Malvinas, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, es un espacio de 8 metros por 9 metros que se fue construyendo de a poco gracias a las donaciones que recibían.