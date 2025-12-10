Asumieron concejales de Monterrico y Purmamarca

El Concejo Deliberante de Monterrico realizó ayer su sesión preparatoria en la que se oficializó la asunción de los concejales electos para el nuevo ciclo. De la misma manera, en Purmamarca, la sesión se llevó a cabo en la plaza central del pueblo.

Durante la ceremonia en Monterrico, tres nuevos ediles prestaron juramento y se incorporaron formalmente al cuerpo legislativo, ellos son: Juan Carabajal, flamante presidente del cuerpo, Jésica Casasola y Álvaro Moreira.

El justicialismo vivió con entusiasmo la conformación del nuevo Concejo. El partido manifestó su satisfacción por haber logrado una sólida presencia dentro del órgano legislativo, asegurando una mayoría significativa que influirá en la toma de decisiones. El espacio celebró la retención de la presidencia del cuerpo legislativo.

Acto en Purmamarca

PURMAMARCA | FLAMANTES CONCEJALES EN LA PLAZA CENTRAL TRAS LA SESIÓN.

El Concejo Deliberante de Purmamarca también llevó a cabo su sesión preparatoria ayer en un acto especial realizado en la plaza central del pueblo.

La jornada marcó la asunción de los nuevos concejales electos para el período legislativo, quienes prestaron juramento ante la comunidad y las autoridades presentes, dando inicio formal a sus funciones.

El momento de la jura individual fue seguido por la designación de las nuevas autoridades del cuerpo. La concejal Emilia Sandoval prestó juramento y, posteriormente, fue elegida por sus pares como presidenta del Concejo Deliberante, asumiendo así la máxima responsabilidad del órgano legislativo.

Junto a Sandoval, también prestaron juramento y asumieron sus bancas las concejales Natali Tolaba y Nilda Evangelina Alabar. Además, el concejal Marcelo Reymundo Aramayo juró y fue designado como vicepresidente Segundo del cuerpo deliberativo.