9 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Domingo con cielo nublado

Para hoy se pronostica una temperatura máxima de 23 grados.

Domingo, 09 de noviembre de 2025 09:01

Llego el domingo, día que muchas familias aprovechan para reunirse o salir a hacer un paseo por los distintos lugares que ofrece nuestra provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que hoy será una jornada con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 23 grados sin probabilidades de precipitaciones en toda la zona de los valles y el ramal jujeño.

En Humahuaca también se anticipa cielo parcialmente nublado con 21 grados de temperatura máxima, ideal para que quienes se acerquen a nuestra quebrada puedan disfrutar de sus paisajes.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca amaneció con 6 grados, frio como es costumbre en ese lugar de nuestra provincia. Para hoy el SMN anticipa cielo mayormente nublado con una temperatura máxima de 23 grados.

