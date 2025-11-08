La carrera de Medicina inicia en marzo

A solo cuatro meses de la apertura de la esperada Carrera de Medicina en Libertador General San Martín, las autoridades académicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y representantes jujeños definieron los últimos aspectos organizativos y académicos de cara al inicio del cursado de la carrera de 6 años y medio.

El encuentro, que tuvo lugar en el Decanato de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, aseguró un comienzo exitoso del ciclo lectivo, fijado para el próximo 16 de marzo.

La comitiva de la UNC contó con la decana Marta Fiol de Cuneo, y Rogelio Pizzi, junto a un destacado equipo académico compuesto por las doctoras Paglini, Luhning, Trucchia y Vagnoli. Por parte de Jujuy, participaron el secretario ejecutivo para la implementación de la carrera Antonio Buljubasich, y el secretario de Gobierno en Córdoba, Alberto Del Cura.

La apertura de esta carrera en el interior jujeño representa un hito para el desarrollo universitario y sanitario de la provincia, que busca formar profesionales médicos en su propio territorio para atender la demanda regional.