Obra teatral "Érase una vez el lobizón" en la sala "Galán"

Mañana a las 20, y el próximo viernes a las 21, en la Sala "Raúl Galán" del Teatro Mitre (Alvear 1009), se presentará la obra teatral "Érase una vez... el lobizón", de Darío Basualdo.

La puesta está a cargo de la Compañía Teatral Tres de Queso, y cuenta con las actuaciones de Guillermo Rocha, Natalio Bognanni, Nelson Argamonte y Gustavo Ramírez.

Se trata de una comedia criolla basada en la leyenda del séptimo hijo varón que se convierte en lobo, llevada a la escena teatral en una versión muy libre y humorística de la historia.

Cuatro actores tendrán la difícil tarea de representar la popular historia de "Nazareno Cruz y el lobo" al mejor estilo del humor criollo.

La dirección y producción general es de la Compañía Teatral Tres de Queso, con la asistencia en dirección de Gabriel Quispia.