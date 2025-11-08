°
8 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Liga Jujeña
Persecución
Siniestro Vial
Seccional 47
Siniestro Vial
PRIMERA NACIONAL
LIGA PROFESIONAL
Frente Primero Jujuy Avanza
regional
Liga Jujeña
Persecución
Siniestro Vial
Seccional 47
Siniestro Vial
PRIMERA NACIONAL
LIGA PROFESIONAL
Frente Primero Jujuy Avanza
regional

DÓLAR OFICIAL

$1445.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1415.00

3884873397
PUBLICIDAD
TEATRO INDEPENDIENTE

Obra teatral "Érase una vez el lobizón" en la sala "Galán"

A cargo de la Compañía Teatral Tres de Queso.

Sabado, 08 de noviembre de 2025 00:00
COMEDIA CRIOLLA | BASADA EN LA LEYENDA DEL SÉPTIMO HIJO VARÓN QUE SE CONVIERTE EN LOBO.

Mañana a las 20, y el próximo viernes a las 21, en la Sala "Raúl Galán" del Teatro Mitre (Alvear 1009), se presentará la obra teatral "Érase una vez... el lobizón", de Darío Basualdo.

La puesta está a cargo de la Compañía Teatral Tres de Queso, y cuenta con las actuaciones de Guillermo Rocha, Natalio Bognanni, Nelson Argamonte y Gustavo Ramírez.

Se trata de una comedia criolla basada en la leyenda del séptimo hijo varón que se convierte en lobo, llevada a la escena teatral en una versión muy libre y humorística de la historia.

Cuatro actores tendrán la difícil tarea de representar la popular historia de "Nazareno Cruz y el lobo" al mejor estilo del humor criollo.

La dirección y producción general es de la Compañía Teatral Tres de Queso, con la asistencia en dirección de Gabriel Quispia.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD