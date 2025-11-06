Expo Educativa del colegio Polimodal N° 2 de Abra Pampa

Este jueves, la plaza central de Abra pampa se transformó en un verdadero escenario de aprendizaje, creatividad y compromiso. El colegio Polimodal N° 2 llevó adelante su esperada Expo Educativa, una propuesta que busca visibilizar el trabajo pedagógico desarrollado durante el ciclo lectivo y fortalecer los lazos entre la escuela, las familias y la comunidad.

Stand de Acuerdos Escolares de Convivencia

La jornada dio inicio alrededor de las 10 de la mañana con la maratón “Paso a paso”, un recorrido simbólico desde la institución hasta la plaza central, que reunió a estudiantes, docentes y familias en una caminata cargada de entusiasmo y sentido de pertenecía.

Una vez en el espacio público, los asistentes pudieron recorrer diversos stands donde se exhibieron producciones realizadas por los alumnos junto a sus docentes. Los trabajos reflejaron el esfuerzo, la creatividad y el trabajo colaborativo que caracteriza al proceso educativo del colegio. Desde proyectos científicos y tecnológicos hasta expresiones artísticas, cada rincón de la plaza ofrecía una muestra del talento juvenil.

STAND FABRICACION DE MATERIALES SUSTENTABLES

También se destino un espacio especial para las artes escénicas, donde los estudiantes presentaron danzas y dramatizaciones que abordaron temáticas sociales y culturales de gran relevancia. Entre ellas se destacaron reflexiones sobre salud emocional y la identidad cultural, generando conciencia a través del arte.

Además, se habilitó un stand informativo sobre oferta educativa del colegio, donde los visitantes pudieron consultar sobre orientaciones académicas, inscripciones y aspectos administrativos, en un ambiente de cercanía y atención personalizada.

STAND DE SUBLIMACIONES Y ARTE

Asimismo, en la plaza se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a los ganadores de la maratón familiar. Padres y madres se sumaron activamente a la propuesta, acompañando a sus hijos en la carrera y demostrando un fuerte compromiso con la vida escolar.

STAND DE HISTORIA

En diálogo con nuestro medio, la directora del establecimiento, Prof. Carolina Balerio, expresó: “Esta Expo Educativa es una celebración del conocimiento, del trabajo en equipo y del vínculo con la comunidad. Quiero agradecer profundamente a todas las familias que se acercaron a compartir este momento, a nuestros docentes por su dedicación y, sobre todo, a nuestros estudiantes, protagonistas de cada producción. En el marco del Proyecto Alfabetizador Institucional (PAI), se presentaron más de 20 trabajos, desde el abordaje del Acuerdo Institucional de Convivencia (AEC), que regula la vida escolar de más de 400 alumnos, hasta innovadores proyectos de robótica y programación que nos llenan de orgullo”.

VISITA DE LA COMUNIDAD A LOS DIFERENTES STAND

La directora también adelantó las fechas de los próximos eventos institucionales: el acto de clausura del ciclo lectivo se realizará el 18 de diciembre por la mañana, seguido por el acto de colación a partir de las 17:00 horas ambos eventos se realizarán en las instalaciones del colegio. Por su parte, la tradicional Cena Blanca, organizada en conjunto con otras instituciones de nivel medio de la ciudad, tendrá lugar el 12 de diciembre en el polideportivo municipal.

La Expo Educativa se extendió hasta pasadas las 15 horas, dejando una huella de entusiasmo y compromiso que reafirma el rol de la escuela como motor de transformación social.