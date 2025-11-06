Concierto acústico en homenaje a Ricardo Vilca

En el marco de la Fiesta de la Música, el Rincón del Buen Vivir organiza un concierto acústico conmemorativo por el 72° aniversario del nacimiento del maestro Ricardo Vilca, reconocido músico jujeño cuya obra sigue inspirando a generaciones.

El encuentro se realizará el jueves 7 de noviembre, a las 20:30 en el Centro Cultural "Mirentxu" Casa Baca (avenida Illía 64, barrio Los Perales). La velada será el cierre especial del ciclo “Café de Cámara”, con la presentación del maestro Daniel Vedia y la profesora Cecilia Palacios, en bandoneón y flauta respectivamente.

La actividad es con costo de entrada y promete una noche de música y emotivo homenaje al legado artístico de Vilca.