A Jujuy Básquet se le escapó sobre el final en su visita a Estudiantes

Jujuy Básquet perdió con Estudiantes en Tucumán 73-70 en el inicio de la temporada 2025-26 de LaLiga Argentina. El encuentro fue controlado por Sergio Tarifeño, primer juez, Gustavo D´Anna, segundo juez, y Oscar Moya comisionado técnico.

Los parciales fueron, primero los tucumanos por ser locales; 22-11, 24-30, 16-16 y 11-13.

Fue punto a punto a lo largo de los cuatro parciales, por eso el final cerrado dónde el local terminó festejando con un inspirado Federico Pedano la figura de la cancha con 16 puntos y 13 rebotes.

Estudiantes arrancó el partido con mucha intensidad en ambos costados de la cancha. Impuso el ritmo y sacó 11 de ventaja en el primer cuarto. La visita se acomodó de a poco en el parquet y evidenció una mejora defensivamente para frenar el trabajo de Alicea en el perímetro, aunque sufrió a Bollo en el juego interior.

Un pasaje de triple, recupero inmediato y otro triple de los jujeños acortó la diferencia a cinco al final del primer tiempo. Ibarra y Grutsak fueron sus mejores cartas en ataque de la visita. Los "cóndores" mantuvieron la efectividad de tres puntos, que tuvo en el cierre del segundo parcial, y emparejaron el score. Desde allí fue todo doble por doble.

Ninguno pudo imponer el ritmo y es en esa paridad del juego que el partido estuvo para cualquiera. Un triple de Pedano sobre a 20 segundo del final le dio dos puntos de ventaja. La Cebra hizo una buena defensa y fue Pedano a la línea de libres. Allí, el cordobés anotó uno de dos y le puso el sello final de 73 a 70.

Además de Pedano, Javier Bollo aportó 12 puntos y 12 rebotes. Mientras que DJ Alicea colaboró con 15 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias.

Mañana el conjunto jujeño enfrenta a Independiente de Santiago del Estero en el estadio Israel Parnas.