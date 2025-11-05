Mitad de semana con lluvias

Llegamos a mitad de semana y luego de las jornadas de intenso calor por fin llegó el alivio y las temperaturas descendieron.

La jornada en San Salvador de Jujuy comenzó con 18 grados y cielo completamente nublado y según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la mañana de hoy se espera lluvias aisladas, para la tarde se esperan chaparrones y para la noche lluvias que llegan a una probabilidad del 70%. La temperatura máxima para hoy es de 21 grados.

Anoche minutos antes de la medianoche una linda lluvia cayó en la zona de los pericos lo que trajo alivio luego de los 36 grados que marco ayer el termómetro. Para hoy se anticipa también lluvias y la temperatura máxima seria de 23 grados.

En Humahuaca se esperan lluvias también durante toda la jornada y una temperatura máxima de 21 grados.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca amaneció con 6 grados y para hoy se espera cielo parcialmente nublado y se anticipa una temperatura máxima de 22 grados sin probabilidades de lluvias.