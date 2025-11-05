Conducía con 2.7 de alcohol en sangre y embistió a una mujer

Un hombre conducía un automóvil con 2.75 g/l de alcohol en sangre, embistió a una mujer que iba con su hijo de tres años, se fugó y fue detenido. Las víctimas no sufrieron heridas de consideración.

Según fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró días atrás alrededor de las 21.40 en la intersección de la avenida 1 de Agosto y Juan XXIII de la ciudad de Libertador General San Martín.

En esas circunstancias, una mujer de 33 años alertó a los efectivos que un automovilista la embistió cuando caminaba junto a su hijo de 3 y se dio a la fuga. Las víctimas de manera fortuita no sufrieron heridas de consideración.

Una comisión interceptó al inculpado sobre un tramo de la calle Jacarandá y lo trasladó a la Seccional 39°. Mientras que el automóvil Chevrolet Prisma que conducía fue secuestrado de manera preventiva.

Personal de Seguridad Vial se constituyó en la dependencia y sometió al temerario conductor a un test de alcoholemia que arrojó resultado positivo con 2.75 g/l de alcohol en sangre, por lo que quedó alojado a disposición de la Justicia.