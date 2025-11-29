Rurales exigen una recomposición salarial

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) realizó su 33° Congreso Anual en la ciudad de Mendoza, el cual reunió alrededor de 600 congresales de todo el país que respaldaron la conducción de José Voytenco, al votar y aprobar la memoria y balance correspondientes al tercer año de gestión del secretariado nacional.

Por Jujuy participaron 18 congresales, representando a los trabajadores rurales de toda la provincia.

En el marco del encuentro, Voytenco remarcó la necesidad de una recomposición salarial para los trabajadores rurales.

"Estamos trabajando para una recomposición salarial, el trabajador rural no puede seguir cobrando lo que está cobrando. La bonanza del campo debe ser compartida con el trabajador rural. Nosotros no somos enemigos del campo, al contrario, formamos parte y sin nosotros las economías regionales, la producción y la riqueza del país no se podría levantar", declaró Voytenco en referencia a la discusión paritaria que lleva adelante la Uatre en el marco de la Comisión Nacional del Trabajo Agrario.

Sobre el Congreso, Voytenco sostuvo: "Hemos dado vuelta la página de lo que era la vieja Uatre. Hoy hay un sindicato verdaderamente federal en constante crecimiento y modernización, al lado de los trabajadores y con presencia territorial permanente".

De cara al año electoral 2026, el dirigente destacó la recuperación patrimonial del sindicato, con fuertes inversiones en inmuebles y rodados para dotar a las bases de herramientas de fiscalización, gestión clave para combatir la informalidad laboral en el campo.

También anunció una fuerte apuesta a la capacitación: "El campo avanza en la tecnología y nosotros tenemos la responsabilidad de capacitar a nuestros trabajadores, apoyando el arraigo, la conectividad y dando soporte a las escuelas rurales", cerró.