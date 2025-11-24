Con el "cuento del tío" la estafaron por $3 millones

Con el mecanismo conocido como el "cuento del tío" una vecina de la ciudad de San Pedro fue estafada por la suma de 3 millones de pesos. Si bien el engaño sucedió en octubre pasado, en los últimos días la víctima se percató del hecho cuando fue a la sucursal bancaria de la cual es cliente.

El ilícito fue advertido días pasados, cuando la damnificada recibió un mensaje de Whatsapp de su hija, en el cual le dijo "mamá, no cobró todo su saldo y figura que tiene un préstamo, dígale que vaya ya al banco y que vaya haciendo fila".

Tras esto, la damnificada alrededor de las 10 fue a la sucursal bancaria para averiguar qué había sucedido y realizar el reclamo correspondiente. Por eso llegó al lugar, sacó turno y minutos más tarde fue atendida por una empleada de la entidad.

Fue entonces que la denunciante consultó por qué le aparecía un descuento en el cobro, por lo que la empleada le solicitó el documento para averiguar qué había sucedido en su cuenta bancaria.

La consulta arrojó como respuesta que le habían sacado un préstamo por el monto de 3 millones de pesos, lo cual no había realizado la denunciante. Además en ese momento arribó la hija de la mujer, quien se quedó hablando con la trabajadora del banco para averiguar de qué se trataba ese presunto préstamo.

Fue entonces que supo que la solicitud de 3 millones de pesos la hicieron mediante la aplicación del banco, para lo cual fue necesario que le saquen una foto al rostro de la titular de la cuenta.

Ese dato fue clave, porque la mujer recordó una situación ocurrida en el pasado mes de octubre. Un día por la tarde llegó hasta su domicilio un hombre que dijo ser amigo de su hijo y, de manera muy amable, le dijo que estaba ayudando a las personas que no están por un buen momento económico. Para lo cual, le explicó que le podían facilitar dinero para materiales de construcción y mercadería. A lo que agregó, que no desconfíe de él porque era amigo de su hijo.

Ante estas palabras, la mujer accedió a los beneficios prometidos. Por esa razón, ella recordó que el sujeto le sacó una foto del rostro para el supuesto trámite, además de solicitarle el documento para obtener sus datos personales.

Luego de esto, el sospechoso le aseguró a la víctima que "bueno, yo después voy a estar pasando para ver qué es lo que necesita" y se retiró de la casa. Sin embargo, nunca regresó a su vivienda y no tuvo noticias del hombre.

De esta manera, el recuerdo le permitió tener la certeza que fue víctima de una estafa, y se dirigió a la Seccional 48° para realizar la denuncia del hecho.