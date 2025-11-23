22°
LIGA PROFESIONAL
Sudamericana
autopsia
Boulogne
Concejo Deliberante
copa de leche
Santa Fe
Caso Fernando Reyes
Seccional 47
inclusión
Los Perales

Fue sorprendida robando artículos de limpieza

Actuó en complicidad de otra mujer, que logró darse a la fuga.

Domingo, 23 de noviembre de 2025 00:00
TRASLADO | DE LA PROTAGONISTA.

El Grupo Policial Ciclístico de Acción Rápida de la UR1 frustró un intento de hurto en un supermercado de barrio Los Perales de la capital jujeña.

Alertados por un transeúnte, los agentes concurrieron a un sector de la avenida Illia, donde el dueño del local ya había logrado demorar a una de las dos mujeres que sustrajeron elementos de limpieza valorados en más de 64 mil pesos.

El procedimiento se concretó días atrás alrededor de las 13. La mujer de 36 años fue aprehendida, mientras que su cómplice se dio a la fuga.

El personal de la Seccional 55° llegó al lugar para hacerse cargo de la situación y trasladar tanto a la sospechosa, como a la motocicleta utilizada por las protagonistas.

La mujer quedó demorada en la Seccional 55° por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, invitando al encargado del local a que radique la denuncia correspondiente.

 

