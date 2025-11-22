Lanús campeón de la Copa Sudamericana

Lanús hizo historia en Asunción del Paraguay. Le ganó la final de la Copa Sudamericana 2025 a Atlético Mineiro en los penales y obtuvo su tercer título internacional tras la Copa Conmebol 1996 y la misma Sudamericana pero en 2013. El Grana suma estrella pero también crece a nivel continental porque podrá jugar la Recopa Sudamericana, ante el campeón de la Libertadores (Flamengo o Palmeiras, que juegan el sábado próximo) y, sacó boleto directo para jugar la Libertadores 2026.

De esta manera, Lanús se suma a Platense, Independiente Rivadavia, Rosario Central y Boca, hasta ahora los cuatro confirmados por Argentina para jugar la Libertadores, ese torneo que en 2017 lo tuvo en la final y tendrá la posibilidad de tomarse revancha.

Pero la consagración del equipo de Mauricio Pellegrino no sólo llenó de felicididad y orgullo a la ciudad de Lanús, cuyas calles festejarán la conquista durante un buen tiempo. Es que la clasificación del Grana a la Libertadores liberó un cupo en la tabla anual del fútbol argentino, moviendo casilleros y dándole una chance más a equipos que se veían afuera.

El primer beneficiado fue Barracas Central, que automáticamente quedó dentro de la zona de Sudamericana. Si bien el equipo de los Tapia todavía está con vida en el Torneo Clausura y de ser campeón podría meterse en Libertadores (juega en octavos contra Deportivo Riestra), por lo pronto ya tiene asegurada su presencia en el segundo certamen de importancia en la Conmebol.

Ahora, el que espera un guiño del destino es Independiente de Avellaneda, el primero en la fila detrás de Barracas que necesitaba el título de Lanús para mantenerse con chances de tener un 2026 con compromisos internacionales. Para meterse en Sudamericana lo que necesita el Rojo es que el campeón del Clausura sea alguno de los equipos ya clasificados a las copas del año próximo. O sea, que el título quede en manos de Rosario Central, Boca, Argentinos Juniors, River, Racing, Riestra, San Lorenzo, Lanús, Tigre o Barracas, diez de los 16 que están en octavos de final, una probabilidad alta que ilusiona a los de Gustavo Quinteros.