Balacera en barrio La Merced deja un joven muerto y seis detenidos

En una jornada destinada a honrar la memoria de los fallecidos, la violencia se impuso en San Pedro de Jujuy. Un violento enfrentamiento a balazos registrado en la madrugada de este domingo, día de los difuntos, en el barrio La Merced, terminó con la vida de un joven de 27 años. La víctima, quien había recibido un disparo en el pecho, falleció horas más tarde en el hospital Guillermo Paterson, lo que desencadenó disturbios protagonizados por familiares y amigos en el nosocomio.

El origen del conflicto se habría remontado a un altercado previo en un conocido pub de la calle Gobernador Tello. El enfrentamiento final se desató pasadas las 6 de la mañana en un inmueble ubicado en las calles Viltipico y 17 de Agosto, en el sector conocido como Las Cinco Esquinas.

De acuerdo con el parte policial, se produjo una gresca de gran magnitud entre varios hombres. En el transcurso del altercado, uno de los involucrados habría manipulado un arma de fuego tipo rifle y efectuó disparos que impactaron en dos personas. Las víctimas, de 27 y otro joven de 26 años, fueron trasladadas en un vehículo particular hacia el nosocomio local antes de que arribara la policía.



Al tomar conocimiento de los hechos, un amplio operativo policial se desplegó en la zona. Se realizó un cerco en la parte exterior del domicilio donde se presumía que se encontraban los autores, tomando todas las medidas de seguridad necesarias. Se solicitó apoyo de la Torre de Control 220 y la presencia del Oficial de Servicio.

En el lugar hicieron presencia el Oficial Inspector con personal de la Brigada de Investigación, personal de Infantería y el Oficial Principal Álvarez, quien se hizo cargo de la situación. Bajo este dispositivo, y por voluntad propia, todos los hombres involucrados salieron del domicilio y fueron identificados, procediendo a su demora.

Mientras tanto, en el hospital Guillermo Paterson, donde el joven de 27 años falleció a causa de la herida en el tórax, la desesperación y el dolor por la pérdida de un ser querido en un día tan significativo se transformó en ira. Familiares y amigos protagonizaron disturbios que obligaron a reforzar la seguridad del lugar con efectivos de Infantería.

Los seis detenidos fueron trasladados a dependencias de la Comisaría Seccional 52° y quedaron a disposición de la Justicia. Peritos de Criminalística realizaron las pericias correspondientes en la escena del crimen bajo las directivas de la ayudante fiscal Mariana Subelsa, quien investiga las circunstancias exactas del fatal enfrentamiento.