Tenía pedido de captura y protagonizó disturbios

El Grupo Especial Motorizado (GEM) logró la aprehensión de un hombre de 31, quien junto a un cómplice realizaban disturbios en la vía pública.

El he se registró ayer en horas de la mañana, en la intersección de calles Maimará y Moscú del barrio El Chingo de la capital jujeña.

En esas circunstancias, los efectivos recibieron una comunicación del Sistema de Emergencias 911 informando sobre la presencia de dos sujetos que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas y generando disturbios en la vía pública.

Al identificar a uno de los protagonistas, este se tornó agresivo y se negó a cooperar con las autoridades, lo que motivó su inmediata aprehensión por causar alteración del orden.

Tras la aprehensión por la falta contravencional, se consultaron los datos personales del sujeto a través del Centro de Información y Análisis de la Criminalidad (Ciac), arrojando como resultado positivo y revelando que sobre él pesaba una solicitud de paradero por comparendo vigente desde marzo del corriente año.

La causa judicial está vinculada "lesiones leves agravadas en contra de una mujer, perpetrado por un hombre y mediare violencia de género", en contra de su entonces pareja.

Por disposición del representante fiscal del MPA, el juez de Control y Garantías dio lugar al pedido que el inculpado quede alojado en la unidad policial interviniente, destacándose la coordinación entre el personal motorizado de la fuerza provincial y las demás dependencias en el traslado y procesamiento de la información.