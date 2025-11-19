Sadir en el aniversario de la Autonomía Política de Jujuy

El gobernador Carlos Sadir junto al vicegobernador de la provincia y presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Bernis, encabezó ayer el acto protocolar del 191 aniversario de la Autonomía Política de Jujuy.

El dispositivo para el acto se ubicó en la plaza del barrio 18 de Noviembre en esta ciudad, iniciando con el saludo del Ejecutivo provincial a las fuerzas de seguridad, el izamiento de las banderas Nacional y Nacional de la Libertad Civil, y la colocación de ofrendas florales a los pies del busto que perpetúa la memoria del Coronel José María Fascio.

Seguidamente el obispo diocesano de Jujuy, César Fernández realizó una invocación religiosa.

PRESENCIA | BERNIS Y CARLOS SADIR PRESIDIERON LA RECORDACIÓN HISTÓRICA.

Cabe recordar que el 18 de noviembre de 1834 los jefes militares y el pueblo, reunidos con el Teniente José María Fascio en la casa municipal, labraron el acta de la Autonomía Política adoptando la forma de gobierno republicano y representativo.

En ese sentido Dante Fascio (tataranieto del coronel Fascio) recordó la trascendencia de la fecha para la historia política de Jujuy.

Señaló que aquel acontecimiento marcó el momento en que la provincia comenzó a definirse como tal, tras un largo camino que se había iniciado en la Revolución de Mayo, continuado en el Congreso de Tucumán y que finalmente se consolidó en 1834, luego de la Batalla de Castañares. Episodio que puso fin a la disputa con Salta y afirmó definitivamente la autonomía jujeña.

Y reconoció que a la autonomía hay que pensarla no sólo como un hecho histórico, "es algo cotidiano, lo que se da en el día a día en todos los órdenes y funciones: de gobierno, de los ciudadanos, de poner adelante a Jujuy por su crecimiento", concluyó.

Al acto también asistieron el vicepresidente de la Corte de Justicia de Jujuy Federico Otaola; el presidente del Concejo Deliberante capitalino a cargo del Ejecutivo municipal, Lisandro Aguiar; el legislador Gustavo Arias, ministros y autoridades del Poder Ejecutivo, comunales, descendientes del coronel José María Fascio, autoridades del centro vecinal del barrio 18 de Noviembre, de fuerzas de seguridad y abanderados de colegios.