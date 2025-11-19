Presentaron a candidatos de la lista Azul Marino

En el marco del proceso electoral del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom), la lista Azul Marino realizó ayer una conferencia de prensa en la plaza Belgrano, donde presentó de manera formal los principales lineamientos de su propuesta sindical. El espacio, encabezado por trabajadores de distintos sectores municipales, busca fortalecer la representación gremial, promover condiciones laborales dignas y recuperar derechos que consideran vulnerados en los últimos años.

Durante el encuentro se dieron a conocer los nombres de quienes integran los principales cargos de la lista: Silvia Valdiviezo (secretaria general), Eduardo Montiel (secretario adjunto), Celia Lizárraga (secretaria gremial), Alfredo Garay (secretario del Interior), Paola Mamani (secretaria de Organizaciones), Javier Quispe (secretario de Hacienda y Finanzas), Graciela Gerónimo (prosecretaria de Hacienda y Finanzas), Juan Farfán (secretario de Acción Social), Luis Burgos (secretario de Actas) y Ariel Suárez (secretario de Prensa), entre otros referentes.

Los candidatos expusieron los ejes centrales de trabajo proyectados para el próximo período, con énfasis en la defensa salarial, la mejora de la infraestructura laboral y la necesidad de instaurar mecanismos de diálogo institucional que permitan construir consensos en beneficio de todos los empleados municipales.

La candidata a secretaria general, Silvia Valdiviezo, destacó el esfuerzo realizado para conformar la lista en un breve plazo. "Fue complicado armar una lista en cinco días, pero tenemos compañeros que vienen trabajando en sus áreas y de mucha lucha. Nuestra lista está muy bien representada, con paridad de género y respetando a la mujer trabajadora. Es una lista muy capacitada", afirmó.

Valdiviezo subrayó además la urgencia de fortalecer el rol del gremio frente a la situación económica que atraviesan los trabajadores municipales. "Queremos resolver las problemáticas que existen en la municipalidad. Defender nuestro sueldo, salarios dignos. Hoy no estamos teniendo paritarias, no llegamos a la canasta básica y el trabajador municipal debe rebuscárselas", expresó.

En la misma línea, sostuvo la necesidad de transformar la estructura gremial para hacerla más abierta y participativa: "Queremos un gremio de puertas abiertas, que nos respalde a futuro. Tenemos historia como sindicato y queremos luchar no solo en Capital, sino en todo el interior. Necesitamos más capacitaciones y fortalecer a nuestros compañeros".

El candidato a secretario adjunto, Eduardo Montiel, se refirió a ciertos cuestionamientos que surgieron durante la campaña, especialmente vinculados a supuestas vinculaciones partidarias. "Es conveniente aclarar algunos dichos de que esta lista está integrada por dirigentes políticos. Eso es una aberración. Hay distintas extracciones políticas, pero lo único que nos une es luchar por el trabajador, que hoy fue abandonado por la dirigencia actual. Tenemos que acompañar esta lista el 12 de diciembre", afirmó.