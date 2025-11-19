Fue imputado por “homicidio simple”

La Justicia jujeña imputó por la presunta autoría de "homicidio simple" a un hombre que fue abordado por dos sujetos en un intento de robo, uno de ellos con un frondoso prontuario de antecedentes penales, que falleció tras la gresca.

Hay que recordar que el hecho ocurrió la madrugada del lunes pasado, en un tramo de la avenida Jujuy del barrio 9 de julio de la ciudad de Perico.

Según el relato de testigos, dos sujetos habrían interceptado y amenazado con un arma blanca a un hombre con aparentes fines de robo y ante la negativa de la víctima, se produjo un forcejeo que terminó con uno de los protagonistas herido gravemente en el cuello.

Horas más tarde, los efectivos de la Unidad Regional 6 de Perico procedieron a la demora de un hombre de apellido Sigler y fue acusado por la presunta autoría del delito de "homicidio simple", por la muerte de Silvio Toledo, de 36 años.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuetro diario que en las próximas horas, los abogados que se constituyeron como defensores del inculpado solicitarán el cambio de carátula, como exceso de legítima defensa, alegando el relato de los testigos, que también fueron citados a prestar declaración testimonial.

Por otra parte se supo que por disposición del representante fiscal del MPA, se solicitó que se esclarezca la denuncia formulada por los familiares del hombre fallecido, quienes manifestaron que la ambulancia del Same llegó 50 después del llamado de alerta al sistema de emergencia 107 y sostienen que la vida del hombre de 36 años, podría haberse salvado.