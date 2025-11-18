Docentes jujeños reclaman un bono de 500 mil pesos en una nueva jornada de paro

En medio de un creciente malestar por las condiciones salariales, el sindicato docente Cedems encabezará este miércoles 19 de noviembre un paro de 24 horas acompañado por una movilización en la ciudad de San Salvador de Jujuy.

La protesta, convocada para las 18 en la sede gremial ubicada en Balcarce 162, busca visibilizar una serie de reclamos entre los que se destaca la exigencia de un bono de fin de año de 500.000 pesos para el sector. Además, los docentes demandan la apertura de paritarias reales, un aumento salarial del 15% y la implementación del pago del salario por cargo y no por persona, medida que consideran clave para recomponer sus ingresos.

Desde el gremio afirmaron que la situación económica del sector docente “es insostenible” y que las políticas de ajuste aplicadas en la provincia impactan directamente sobre los trabajadores de la educación. Por este motivo, llamaron a toda la docencia a participar de la jornada y a “hacer oír su voz” de manera colectiva.

La medida se suma a una serie de acciones que los docentes jujeños vienen llevando adelante en los últimos meses, en un contexto de tensiones salariales que todavía no encuentra resolución.