Jujuy, entre las dos únicas provincias que pagarán bono de fin de año a estatales

Jujuy se posiciona como una de las dos únicas provincias del país, junto a Santiago del Estero, en anunciar el pago de un bono de fin de año para sus agentes de la Administración Pública.

Es una respuesta y atención a las necesidades de los trabajadores dentro de la pauta salarial prevista para los meses de diciembre y enero.

El gobierno informó que el bono extraordinario se efectivizará en dos tramos y el monto total variará según el haber que percibe cada trabajador, esto es $300.000 para los empleados estatales con salarios que sean inferiores a $1.400.000 y $200.000 para aquellos agentes cuyos salarios superen la cifra de $1.400.000.

Por otra parte y en atención a otros compromisos de índole salarial, tales como pago de sueldos y de aguinaldo, se definió un cronograma especial para la acreditación de este beneficio extraordinario. En consecuencia, el primer tramo se efectivizará el 27 de diciembre de 2025, mientras que la segunda cuota se abonará el 15 de enero de 2026.

Esta decisión, sujeta a las posibilidades financieras de la provincia, apunta a aliviar tensiones económicas de los asalariados, además de constituirse en un reconocimiento al esfuerzo de los empleados públicos en un demandante contexto de cierre de año.

Asimismo, el anuncio refleja la capacidad de gestión del Estado provincial para mantener un equilibrio fiscal que le permite direccionar recursos en beneficio de sus trabajadores.

Cabe destacar, que los estatales jujeños también cobrarán sus haberes correspondientes a noviembre del 1 al 4 de diciembre.

Segundo SAC 2025, del 15 al 19 de diciembre.

Sueldos de diciembre, del 2 al 5 de enero de 2026.