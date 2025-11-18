Pampita reveló que es disléxica, daltónica y tiene déficit de atención

Carolina “Pampita” Ardohain sorprendió a su audiencia al compartir aspectos poco conocidos de su vida personal: durante una entrevista para streaming, la modelo y conductora confesó que convive con tres condiciones que la han acompañado desde su infancia: dislexia, daltonismo y déficit de atención.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Pampita expresó con naturalidad y sin rodeos: “Soy disléxica, tengo déficit atencional y, aparte, soy daltónica”. Según explicó, estas condiciones no son anecdóticas: “Hay muchos colores que me confundo”, admitió al hablar de su daltonismo, una dificultad que impactó incluso en su forma de vestirse durante su carrera.

La dislexia fue parte de la vida de la modelo desde siempre. En entrevistas anteriores, contó cómo se equivoca al escribir y leer: “Leo todo al revés y escribo todo al revés. Si vos me dictás algo, lo escribo de otra manera y, si me aprendo algo en un orden, digo la última parte en el primer lugar”. __IP__

Quizás una de las revelaciones más conmovedoras fue el hecho de que Pampita detectó la dislexia también en sus hijos. En el marco de una campaña de concientización de la asociación Disfam Argentina, dijo: “Tengo dislexia y mis hijos también porque es una condición hereditaria”.

La conductora enfatizó la importancia de una detección temprana: “Lo más importante para las familias es poder llegar a detectarlo temprano para evitar dolores innecesarios por querer aprender”, advirtió. Además, agregó que muchas veces quienes padecen este tipo de dificultades son malinterpretados: “Sentir que no podés o que te traten de vago, tonto o lento cuando ponés tanto esfuerzo es muy doloroso”.