Una camioneta volcó y dejó como saldo a dos heridos

CORRESPONSAL (Abra Pampa). El conductor de una camioneta perdió el control y volcó, en el departamento Yavi. Un hombre que circulaba como acompañante tuvo que ser trasladado al hospital "Pablo Soria" de la capital.

Según fuentes consultadas por este diario, el hecho se registró ayer alrededor de las 6 sobre un tramo de la ruta nacional N°9, en sentido norte - sur, en inmediaciones de la localidad de Pumahuasi.

Fue en esas circunstancias que un joven de 27 años conducía una camioneta Toyota Hilux, acompañado por un hombre de 49, cuando perdió el control del rodado y quedó volcado en la banquina.

Personal del Same trasladó a la víctima que iba como acompañante, que presentaba una herida sangrante en el rostro, al hospital "Pablo Soria" de la ciudad capital donde fue diagnosticada con traumatismo en una rodilla y quedó alojada en sala de Observación.

En tanto, el conductor relató a los efectivos de la Seccional 17° que perdió el control del rodado tras "pestañear". El mismo fue sometido a un test de alcoholemia por personal de Seguridad Vial y arrojó resultado negativo.

Además, sufrió lesiones leves y tuvo que ser asistido en el hospital "Jorge Uro" de La Quiaca.