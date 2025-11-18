Jujeño fue aprehendido con 1,9 kilos de cocaína

Un hombre oriundo de esta provincia fue detenido por llevar 1,9 kilos de cocaína escondidos en un bolso mientras viajaba en un colectivo de larga distancia. El hecho fue descubierto en la ruta nacional N° 34, a la altura de la localidad santiagueña de Estación Taboada, cuando iba a bordo de un ómnibus que partió de la capital jujeña. La causa quedó a cargo del Juzgado Federal de Santiago del Estero.

Si bien se conoció en las últimas horas, el hecho sucedió el pasado sábado por la tarde cuando efectivos de la Gendarmería Nacional realizaban un control de rutina en la ruta 34, en el ingreso del mencionado poblado.

En esas circunstancias, los agentes frenaron el desplazamiento de un colectivo de larga distancia que había partido de la ciudad capital con destino final en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente el barrio de Once.

Así fue como los uniformados subieron al vehículo para llevar adelante un control de documentos de los pasajeros y sus respectivos equipajes.

De esta manera, los efectivos federales detectaron la presencia de un bolso al cual le habían retirado el papel que identificaba al propietario. Por esa razón, se suscitaron sospechas en torno al equipaje y se procedió a revisarlo de manera exhaustiva. No obstante, se pusieron en comunicación con el titular del Juzgado Federal N° 1, quien autorizó la requisa.

En consecuencia, los agentes al abrir el bolso se dieron con un "ladrillo" y un trozo de sustancia de color blanco. Por esa razón, fue necesaria la prueba química sobre ambos elementos, lo cual pudo comprobar que se trataba de cocaína. Además, el posterior pesaje permitió conocer que eran un kilo 900 gramos de la droga.

Como consecuencia del hallazgo el responsable del estupefaciente, el cual es oriundo de la provincia de Jujuy, fue detenido y trasladado. Al sospechoso se lo pudo individualizar mediante el aporte de los testigos que también viajaban en el colectivo desde la capital jujeña hasta Capital Federal. Por último, al cierre de esta edición, el juez Guillermo Molinari estaba por tomarle la indagatoria al aprehendido.