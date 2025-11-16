¿Adiós a la monogamia?

La exclusividad ya no es la norma. Más del 50% de los argentinos ha vivido algún tipo de relación no monogámica, y la tendencia sigue en alza. Estos son algunos de los datos más explosivos del informe "Radiografía de la No Monogamia en Argentina".

El estudio, realizado por Dive Marketing para Gleeden, la primera aplicación de citas no monógamas pensada por y para mujeres, analizó tendencias en México, Colombia, Argentina y Brasil, con una muestra de 1,773 participantes, de los cuales el 60% fueron mujeres. Entre los hallazgos más reveladores, se destaca que en Argentina el 52% de los encuestados ha explorado vínculos por fuera de la monogamia, con la infidelidad (27%) y las relaciones abiertas (26%) como las formas más comunes. Sin embargo, la libertad amorosa aún tiene barreras: el 86% de quienes intentaron una relación no monogámica enfrentaron obstáculos, siendo la presión social el mayor enemigo.

En los últimos años, hombres, mujeres y diversidades nos damos el permiso de al menos realizarse la pregunta: ¿cuántos años se puede estar con la misma persona? La idea de la pareja tradicional está evolucionando. Pero los prejuicios siguen pesando, la clave está en trabajar nuestra inteligencia sexual, es decir pensar nuestra sexualidad más allá de la genitalidad y pensar en nuestra emocionalidad.

La revolución sexo afectiva no tiene edad. El informe también rompe con el mito de que solo los jóvenes experimentan con la diversidad relacional. Las personas mayores de 50 años están desafiando los estereotipos y abriéndose a nuevas

formas de vincularse. ¿El mayor desafío? Lidiar con el juicio externo. No obstante, la curiosidad y el deseo de explorar siguen intactos.

Nos encontramos ante un cambio de paradigma. La monogamia dejó de ser la única opción después de los 50. Las parejas evolucionan y pueden replantearse qué tipos de vínculos quieren tener. Lo más importante es escucharse con ganas de entenderse y, si no se conoce el tema, informarse para no caer en prejuicios.

¿Cómo será el futuro de las relaciones? El estudio también proyecta un panorama relacional disruptivo: el 35% de los encuestados cree que el futuro traerá una mayor diversidad de modelos de pareja, mientras que solo el 16% piensa que la monogamia tradicional seguirá siendo la norma. Además, un 26% prevé un auge de la soltería y de los vínculos mediados por inteligencia artificial.

El amor y el deseo están en constante transformación. La monogamia sigue siendo una opción, pero ya no es la única. Lo importante es que cada persona pueda elegir su propio camino, sin miedo al qué dirán.

La forma en la que nos relacionamos sexo afectivamente está en constante cambio, y desde Gleeden hemos visto cómo las relaciones no monogámicas están cobrando cada vez más relevancia en Latinoamérica. Si bien comenzamos como una plataforma de citas extramatrimoniales, hemos evolucionado junto con la sociedad y las diferentes formas de amar. Por eso, con este estudio quisimos entender mejor la realidad de este tipo de relaciones en Argentina y la región.

(*) Florencia Pollicita es sexóloga y asesora de Gleeden Argentina.