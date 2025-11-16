Robaron una moto y 4 millones de pesos

Un vecino de la ciudad de Perico denunció en la Brigada de Investigaciones que sospechosos ingresaron a su casa para robarle una moto y la suma de 4 millones de pesos, además de otras pertenencias. Los sujetos violentaron un portón mientras la víctima no estaba en el lugar.

El ilícito sucedió días pasados cuando alrededor de las 23 el damnificado regresó a su vivienda en el barrio La Nueva Ciudad, tras haber salido de la misma a las 20 para presenciar un cumpleaños.

En esas circunstancias, el denunciante llegó al domicilio y lo primero que notó fue que violentaron el portón que une el garaje con la casa.

Por esa razón, el hombre ingresó rápidamente para constatar lo sucedido en el interior.

De esta manera, el damnificado pudo saber que los sujetos que ingresaron se llevaron su moto marca Motomel Skua de 150 cc. de cilindrada junto a todos los accesorios, la llave de contacto y la suma de 4 millones de pesos que tenía guardada en su habitación.

Tras esto, la víctima se dirigió a la Brigada de Investigaciones de Perico para realizar la denuncia por robo y aportar la numeración de motor y cuadro de la moto sustraída.

Minutos más tarde, desde la dependencia se comunicaron con el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien solicitó que personal de Criminalística se constituya en el escenario del hecho para llevar adelante el peritaje pertinente. Además de que una comisión policial se acerque hasta el domicilio del denunciante para entrevistar a los vecinos.