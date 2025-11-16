“Motochorros” atacaron y asaltaron a chica de 15 años

Una joven de 15 años fue asaltada por “motochorros” que le sustrajeron el teléfono celular y luego se dieron a la fuga, en el barrio Malvinas Argentinas de la capital jujeña.

De acuerdo a la denuncia realizada por la progenitora de la víctima, días pasados la adolescente caminaba por una de las calles desde su casa hasta un comercio ubicado a pocas cuadras. En ese contexto, la damnificada fue interceptada por dos hombres que se movilizaban a bordo de una moto tipo enduro. Fue entonces que el acompañante se bajó, agarró a la joven y la tiró al piso para reducirla. De esta manera, con la víctima indefensa, el “motochorro” le sustrajo el teléfono celular que tenía en el bolsillo.

Tras esto, el atacante regresó a la moto y junto a su cómplice se dieron a la fuga. Por su parte, la víctima regresó a su casa y le narró a su madre lo ocurrido, quien se acercó a la Seccional 32° para realizar la denuncia correspondiente